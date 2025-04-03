Набиуллина: месячные показатели важнее годовых для оценки инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы, посвященном Годовому отчету Банка России за 2024 год, заявила, что для оценки текущего инфляционного давления следует ориентироваться на месячные показатели, пересчитанные на год, а не на рост цен за прошедшие 12 месяцев.

«Текущая инфляция в ноябре — декабре была опасно высокой — около 14% в пересчете на год. В январе она снизилась до менее 11%, а в феврале — до менее 8%. Цифры за март станут известны на следующей неделе. Однако это не означает, что ключевая ставка начала действовать только в начале года. Весь предыдущий год она сдерживала мощное инфляционное давление, которое достигло пика осенью, и для его преодоления потребовалось повышение ключевой ставки до 21%», — пояснила Набиуллина.

ЦБ прогнозирует дальнейшее снижение инфляции в ближайшие месяцы, и к концу года она должна нормализоваться. Тем не менее, инфляция за год останется выше 4% из-за высоких показателей начала года.

С 25 по 31 марта темпы роста потребительских цен в России увеличились до 0,2% по сравнению с предыдущим показателем в 0,12%, согласно данным Росстата. Годовая инфляция к концу марта достигла уровня 10,24%, тогда как неделю назад она составляла 10,22%.

21 марта Центральный банк России принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. В заявлении регулятор отметил снижение инфляционного давления, однако подчеркнул, что оно всё ещё остаётся значительным, особенно в устойчивых компонентах экономики. Несмотря на это, внутренний спрос продолжает превышать возможности производства товаров и предоставления услуг. ЦБ указал, что достижение целевого показателя инфляции потребует длительного периода строгих денежно-кредитных мер. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля.