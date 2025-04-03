Покупаем жилье на будущее: 61% россиян хотят обеспечить детей собственной квартирой

41% россиян рассматривают покупку недвижимости как способ инвестиций, предпочитая вкладываться в квартиры, дома и будущие перспективы. Согласно исследованию компании «Росгосстрах» и маркетплейса Финуслуги, почти две трети населения страны (65%) планируют приобретение жилья в ближайшее время. Среди них 57% ориентированы на новостройки, 34% выбирают вторичное жилье, а 8% мечтают о загородном доме.

Около половины опрошенных (49%) рассчитывают оформить ипотеку, тогда как 42% надеются приобрести жилье за счет накоплений. Еще 5% готовы обратиться за финансовой помощью к друзьям или родственникам. Примечательно, что 21% респондентов предполагают сдавать свою будущую собственность в аренду, а также столько же участников опроса видят перспективу выгодной перепродажи.

40% потенциальных покупателей готовы тратить на жилье от 5 до 7 миллионов рублей, 30% планируют вложить от 7 до 10 миллионов, 21% согласны на сумму свыше 10 миллионов, а 19% стремятся уложиться в скромный бюджет до 5 миллионов рублей.

Для большинства покупателей (55%) ключевым фактором является стоимость жилья. Однако немаловажную роль играют и такие аспекты, как местоположение (45%), инфраструктура района (37%), общая площадь помещения (33%), экология (23%) и качество ремонта (19%).

Многочисленные респонденты настроены на покупку недвижимости ради будущего. Каждый пятый участник исследования надеется через 10–15 лет стать владельцем роскошного жилища — элитной квартиры или особняка. 19% хотели бы иметь собственный земельный участок для строительства, а 61% намереваются обеспечить жильем своих детей.

Для достижения поставленных целей 36% россиян готовы откладывать до 50 тысяч рублей в месяц, 34% — от 50 до 100 тысяч, 8% — от 100 до 150 тысяч, а 12% могут отложить свыше 150 тысяч рублей. Вместе с тем, 10% опрошенных вовсе не планируют накапливать средства на покупку жилья.