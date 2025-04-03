Алексеев о кризисе на рынке бытовой техники: подобного не помню за 30 лет бизнеса

Российский бизнесмен, совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев сообщил в своем телеграм-канале о катастрофической ситуации на рынке бытовой техники и электроники.

«Закончился первый квартал, и хочу сказать, что такой ситуации на рынке БТиЭ я не помню. У нас падает рынок. Нет, бывало, чтобы рынок падал в штуках, он мог падать в долларах, он мог даже падать в реальных рублях (за вычетом инфляции). Но вот так, чтобы рынок падал просто в рублях, я не помню за все 30 лет бизнеса», — удивляется предприниматель.

Падение рынка происходит несмотря на рост благосостояния людей. Он считает, что причина кризиса — в высоких ставках по депозитам. «Моя рабочая гипотеза в том, что мы сейчас конкурируем с банками. Традиционно, порядка 30% покупок совершалось в кредит. Сейчас кредит стал запретительным, и кредитный оборот упал ниже 5%. Но и это не все, в БТиЭ довольно дорогие покупки. И сейчас у людей есть альтернатива. Можно потратить деньги, а можно положить их в банк и получать 2% в месяц. Весомый аргумент. Можно же подождать немного с покупкой? Вот и уходят деньги с нашего рынка», — делает вывод владелец DNS.

По его оценке, падение составляет порядка 15%.

Ранее на то, что россияне предпочитают держать деньги на вкладах, рассказывали застройщики. Они называют этот кризис необычным и предупреждают о формирующемся отложенном спросе, который складывается в условиях высоких процентных ставок.

Напомним, на банковских счетах у населения скопился огромный объем денежных средств, более 53 трлн рублей. И этот объем продолжает нарастать. По прогнозам, за 2025 год остатки на счетах физических лиц вырастут с 53 трлн до 68-70 трлн рублей. Поэтому в момент снижения ключевой ставки ЦБ деньги со вкладов в большом объеме начнут перетекать на потребительский рынок, что вызовет рост цен.