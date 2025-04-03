Река разлилась в Иркутской области и подтопила трассу

Непростая паводковая ситуация сохраняется в Иркутской области. В частности, она наблюдается в Боханском районе. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Разлилась речка Тарасинка и подтопила трассу. В итоге, участок Тараса - Бохан со 2-го по 3-й км пришлось перекрыть. Объезд организовали по маршруту Иркутск – Оса – Усть-Уда», – отметил глава региона.

Также вода подошла к участку дороги Бохан – Свирск, но здесь движение пока не перекрыто. После схода воды поврежденное покрытие планируется восстановить.

Что касается населенных пунктов, то в Приангарье подтоплен 21 участок: 20 – в селе Хомутово и один – в поселке Жигалово. Вода постепенно покидает территории.