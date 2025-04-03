Финансист из Ангарска похитил 170 млн рублей вкладчиков

Учредитель кредитного потребительского кооператива «Европейский» и генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Сакура» в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела. Его уличили в мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, предприниматель организовал масштабную схему по привлечению денег россиян. Он открыл несколько офисов в Ангарске, где его сотрудники заключали договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты от 13 % до 24 % годовых.

В период с 2010 года по июнь 2021 года мужчина получил от 234 человек около 170 млн рублей. Однако вместо исполнения договорных обязательств он похитил средства и распорядился ими по своему усмотрению. Также для легализации денег в период с 2015 года по 2022 год заключил договоры займа со знакомыми, получив через них право пользоваться и распоряжаться 7,5 млн рублей.

Расследование дела завершено – оно передано в суд для рассмотрения по существу.