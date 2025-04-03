Новая поликлиника на 500 посещений появится в иркутском Рабочем

В предместье Рабочее в Иркутске продолжается строительство нового здания городской поликлиники №15. Оно рассчитано почти на 500 посещений в смену, рассказала пресс-служба правительства региона.

«Объект, безусловно, важный для горожан. Ввести его в эксплуатацию должны до конца 2025 года, в первом квартале 2026 года планируем получить всю разрешительную документацию и открыть медучреждение. Планируется, что после ввода к поликлинике будет прикреплено почти 40 тысяч взрослого и детского населения», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

На сегодня здесь выполнены демонтаж старых зданий, вынос инженерных сетей, устройство железобетонного каркаса, парапета, подпорной стенки, кладка наружных стен. Ведутся работы по установке кровли, вентиляционных шахт и окон, устройству газобетонных и кирпичных перегородок. Идет монтаж теплового пункта и отопления, производится утепление и гидроизоляция наружных стен. Начались фасадные работы.

Общая стоимость работ составила более 2 млрд рублей – деньги выделили из федерального и областного бюджетов. В новом здании поликлиники будут работать все диагностические службы для взрослого и детского населения: рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматология, и гинекология.