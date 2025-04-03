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Иркутяне отдали 4,6 млн рублей семейных накоплений и кредитных средств аферистам

В Иркутске у семейной пары похитили 4,6 млн рублей. Эти деньги были семейными накоплениями и заемными средствами, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, злоумышленники связались с женщиной, сообщив, что ее профиль на «Госуслугах» взломан, и теперь мошенники пытаются оформить на нее кредит. После девушке позвонил псевдоработник банка и попросил перевести семейные  накопления на «безопасный счет».

«Также мошенники убедили молодую пару взять кредит и заимствовать средства у родителей под предлогом покупки дома. Далее аферисты сообщили о необходимости продать машину, тогда 24-летний иркутянин позвонил на горячую линию Центробанка. Специалисты сообщили, что пара стала жертвой мошенников», – пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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