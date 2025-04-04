Боксер и общественник поборются за пост мэра Иркутска

Еще два человека примут участие в конкурсе по выборам мэра Иркутска. Это боксер и общественник, следует из данных на сайте городской Думы.

В частности, документы подали председатель Общественного совета при Восточно-Сибирском Линейном Управлении МВД России на транспорте Антон Егерев и президент Федерации бокса города Иркутска Аркадий Журавлев.

Ранее о желании участвовать в выборах сообщил действующий мэр Руслан Болотов.

Кто именно будет управлять городом, решит Дума Иркутска, поскольку в городе более 10 лет назад были отменены прямые выборы мэра. Документы от кандидатов планируют приниматься до 14 апреля включительно.