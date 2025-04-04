Глава РФПИ: Россия не просит США о снятии санкций

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что на встречах с представителями администрации Дональда Трампа не обсуждал ослабление санкций против России. Об этом сообщает РБК.

«На данный момент мы не просим о каком-либо ослаблении санкций. Мы просто отмечаем, что если Америка хочет больше бизнеса с Россией, то, конечно, США могут это сделать», — сказал Дмитриев. Он отметил, что многие в России считают, что санкции помогли стране снизить зависимость от Запада.

В разговоре с Fox News Дмитриев подчеркнул, что российская экономика успешно справляется с ограничениями, демонстрируя рост ВВП на 4% в прошлом году, в то время как в Европе этот показатель составил 1%. Отношение госдолга к ВВП в России составляет 18%, а в Европе — 100%. Дмитриев допустил возможность снятия санкций, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок. Он оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка в $300 млрд.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».

Россия откроет двери для западных компаний, но с условиями. Компании, продавшие активы с большой скидкой, не смогут купить их обратно по той же цене. Возврат возможен только при поддержке отечественных предприятий. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать механизм возврата, гарантирующий соблюдение обязательств.