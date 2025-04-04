Трамп уверен: Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский готовы к заключению сделки по Украине, сообщает ТАСС.

"Он готов заключить сделку", - сказал про Зеленского американский лидер, общаясь в четверг с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами (штат Флорида). "И считаю, что президент Путин готов заключить сделку", - подчеркнул Трамп.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на неудачи Европы в взаимодействии с Путиным, он сам рассчитывает на успех в урегулировании ситуации вокруг Украины. По его оценке, в обсуждении урегулирования конфликта есть значительный прогресс.

Еще недавно, 30 марта, Трамп заявлял, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если РФ и США не смогут достичь соглашения. Он также сообщил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН. Как пояснил российский президент, это позволит провести на Украине выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.