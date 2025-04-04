Дмитриев о визите в США: прямой диалог — лучший способ борьбы с дезинформацией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, находясь в США, обсудил с представителями американской администрации вопросы восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном, экономического партнерства и сотрудничества в Арктике, сообщают "Ведомости". На пресс-конференции с российскими СМИ Дмитриев рассказал о результатах встреч с американскими чиновниками.

«Последние два дня по поручению президента Владимира Путина я проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми членами администрации Дональда Трампа», — сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что переговоры были проактивными, и за два дня удалось достичь значительного прогресса.

Дмитриев отметил, что одной из главных тем встреч было восстановление диалога, который был прерван при администрации Байдена. Он также указал на попытки мировых игроков сорвать восстановление российско-американских отношений и решение важных вопросов.

«Мы видим попытки исказить какие-то слова со стороны России, плохо характеризовать Россию или руководителей России. Это происходит каждый день в большом объеме, – сказал он. – Но что очень важно – самый лучший способ побороть эту дезинформацию: это прямой диалог».

Дмитриев отметил, что администрация Трампа настроена на решение геополитических вопросов и слышит позицию России, в отличие от администрации Байдена. Несмотря на разногласия, Дмитриев уверен, что процесс диалога поможет их преодолеть.