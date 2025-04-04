Дмитриев о визите в США: прямой диалог — лучший способ борьбы с дезинформацией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, находясь в США, обсудил с представителями американской администрации вопросы восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном, экономического партнерства и сотрудничества в Арктике, сообщают "Ведомости". На пресс-конференции с российскими СМИ Дмитриев рассказал о результатах встреч с американскими чиновниками.
«Последние два дня по поручению президента Владимира Путина я проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми членами администрации Дональда Трампа», — сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что переговоры были проактивными, и за два дня удалось достичь значительного прогресса.
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Дмитриев отметил, что одной из главных тем встреч было восстановление диалога, который был прерван при администрации Байдена. Он также указал на попытки мировых игроков сорвать восстановление российско-американских отношений и решение важных вопросов.
«Мы видим попытки исказить какие-то слова со стороны России, плохо характеризовать Россию или руководителей России. Это происходит каждый день в большом объеме, – сказал он. – Но что очень важно – самый лучший способ побороть эту дезинформацию: это прямой диалог».
Дмитриев отметил, что администрация Трампа настроена на решение геополитических вопросов и слышит позицию России, в отличие от администрации Байдена. Несмотря на разногласия, Дмитриев уверен, что процесс диалога поможет их преодолеть.