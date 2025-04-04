Индекс МосБиржи падает: геополитика и нефть усугубляют кризис

Индекс МосБиржи впервые с середины января опустился к уровню 2850 пунктов. На вечерней сессии этот уровень был немного пробит, но рынок предпринял попытку скорректировать дневные потери.

Сырьевой фактор усугубил и без того неблагоприятные условия для российских акций. Нефтяные цены снизились и могут продолжить падение из-за ухудшения нескольких ключевых факторов.

Геополитика остается ключевым фактором, не дающим поводов для приостановки снижения.

«Отсутствие каких-либо признаков приближения переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта хотя бы к временному перемирию воспринимается многими инвесторами, как дополнительный риск», - отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

На этом фоне любое ухудшение ключевых факторов воспринимается остро, так произошло с данными по инфляции, которая продолжила расти.

«Потеря силы нашего рынка пока не выглядит катастрофичной, учитывая опасные тенденции на сырьевом рынке и других биржах. Но эти тенденции могут иметь серьезные и долгосрочные последствия. Тем не менее, даже небольшая позитивная новость, связанная с геополитикой, способна вызвать хороший отскок. За последние 11 сессий снижения рынок существенно откатился от уровней, которые казались высокими для покупок, оставаясь недооцененным», – резюмируют эксперты.