Трамповские пошлины обрушили мировые рынки

Мировые фондовые рынки ощутили серьезные последствия после введения новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Американский рынок испытал значительное падение уже на первых торгах 3 апреля: индекс S&P 500 снизился на 3,3%, Dow Jones — на 2,7%, NASDAQ — на 4,4%, а Russell 2000 — на 4%. Фьючерсные контракты также показали снижение более чем на 4%, сообщают "Ведомости".

Индекс волатильности (VIX), отражающий уровень беспокойства инвесторов, вырос на 22,94% до отметки 24,5 пунктов, что превышает пороговый показатель 20, сигнализирующий о тревоге на рынке. Наибольший удар пришелся на компании, тесно связанные с международной торговлей, особенно те, чья деятельность связана с Вьетнамом и другими странами, подвергшимися новым тарифам.

Среди пострадавших компаний выделялись производители одежды Ralph Lauren (-17,9%), Deckers Outdoor (-17,7%) и Nike (-13%), производитель электроники Dell (-16,9%) и компания Garmin (-16,27%), занимающаяся выпуском умных часов. Акции крупных ритейлеров, таких как Best Buy (-15,5%), и технологических компаний, включая Microchip (-14,18%), Estee Lauder (-14%) и Micron (-13,1%), также продемонстрировали заметное снижение.