Минфин предлагает освободить от налога выплаты до 1 млн рублей на детей

Министерство финансов РФ предложило изменения в Налоговый кодекс, которые освободят от налога единовременные корпоративные выплаты при рождении ребенка до 1 млн рублей. Это предложение было сделано по поручению президента Владимира Путина и направлено на улучшение налоговых условий для семей с детьми, сообщает ТАСС.

В настоящее время налогом не облагается выплата до 50 тыс. рублей. Поправки предусматривают увеличение этой суммы до 1 млн рублей на каждого ребенка, включая материальную помощь, предоставляемую работодателями в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки.

Кроме того, законопроект позволяет работодателям включать такие расходы в состав нереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.