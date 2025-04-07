Вышла в свет Газета Дело за апрель 2025 года

В свежем номере издания представлен иркутский бизнес во всём его разнообразии: строительство и девелопмент, энергетика и связь, банки и инвестиционные компании, юридическое сопровождение и кредитные кооперативы, ритейл и пищевое производство, медицина и косметология. Какие общие вызовы стоят сейчас перед бизнес-сообществом? Какие новые инструменты для их решения предлагают на стратегических семинарах для руководителей и владельцев компаний? Журналисты издания подготовили об этом подробные материалы с различных мероприятий. Кроме этого, в выпуске традиционно много интересных деловых новостей и анонсов предстоящих событий.
«Такой звездный состав собирается не на каждом столичном форуме»
Уровень эстетической медицины в России вполне конкурирует с мировым, а научная программа крупнейших косметологических форумов страны оказывается интереснее и насыщеннее иных международных мероприятий, отмечает Эльмира Сатардинова, идейный вдохновитель и научный руководитель проекта «Сияние Байкала», руководитель компании «Сатэль» и Байкальской ассоциации специалистов эстетической медицины (БАСЭМ). Приятно, что профессиональное сообщество признает Всероссийский конгресс врачей-косметологов, который проходит в Иркутске раз в два года, важным событием. О том, как создать масштабный конгресс, на который приезжают светила отрасли и что интересует врачей сегодня, Эльмира Сатардинова рассказала нашему изданию.
4 тренда современной косметологии
Косметология – и как наука, и как бизнес – переживает бурное развитие. Что сегодня находится в авангарде отрасли, как выбрать тактику работы с пациентом, как помочь ему сориентироваться в многообразии формул и методик – об этом и многом другом два дня говорили спикеры Х Всероссийского конгресса врачей-косметологов, который прошел в Иркутске в рамках образовательного проекта «Сияние Байкала». Мы выбрали несколько интересных трендов, о которых упомянули эксперты.
7 пугающих фактов о «сером» рынке косметологии
«Когда, если не сейчас?» Почему компании выбирают путь перемен и чем полезна философия Адизеса
«Невозможно, выслушав Адизеса, не начать воплощать услышанное. Словно что-то щелкает в голове: так сидеть нельзя, надо что-то делать», – делится своими впечатлениями от первого знакомства с теорией Ицхака Адизеса и образовательными программами «Адизес Бизнес Консалтинг» Марина Седых (ИНК-Капитал). С 22 по 24 марта Марина Владимировна инициировала проведение уникального для Иркутска мероприятия – семинара «Адизес. От теории к практике». Он прошел в поселке Никола на Байкале и объединил руководителей и владельцев значимых компаний, став точкой отсчета для формирования «Высшей лиги» – нового сообщества крупного регионального бизнеса. О том, почему идеи Адизеса особенно актуальны сегодня, как совершенствование бизнес-управления может усилить регион, чем и кому будет полезна «Высшая лига», Марина Седых рассказала нашему изданию.
«Конфликт эго – главный вызов для бизнеса». Павел Белорусский о том, почему теория Ицхака Адизеса работает – даже в России
Российский бизнес – очень молодой: самым старым корпорациям здесь по 35 лет. В силу этого все значимые компании в стране находятся примерно на одном этапе жизненного цикла и решают похожие проблемы. В этом российская специфика и главный вызов – так считает Павел Белорусский, сертифицированный консультант «Адизес Бизнес Консалтинг». По приглашению ИНК-Капитал и лично Марины Седых эксперт три дня работал в нашем регионе в рамках семинара «Адизес. От теории к практике» с руководителями крупных иркутских компаний. Мы поговорили с Павлом о том, какие проблемы бизнеса в России сегодня выходят на первый план и почему на фоне тектонических сдвигов в экономике важно уметь управлять такими тонкими материями, как лояльность, воодушевление и столкновение эго.
Иркутские бизнесмены – о пользе семинара «Адизес. От теории к практике»
Новый взгляд на знакомые вещи, поверка своей интерпретации или один сплошной инсайт? Как восприняли работу с консультантами «Адизес Бизнес Консалтинг» владельцы и руководители иркутских компаний? И готов ли региональный бизнес объединяться во имя развития Сибири?
НДПИ: как избежать миллионных доначислений. ВС Консалт, – о защите прав недропользователей в налоговых спорах
Нефть, газ, уголь, золото, щебень – в Иркутской области добывают самые разные полезные ископаемые. Налоговые органы не обходят такие предприятия вниманием. «Вопросы со стороны государства к добывающей отрасли возникают постоянно, и бизнесу не всегда есть что на них ответить, – говорит руководитель ВС Консалт Олег Кривозубов. – Учитывая рост таких случаев, мы запустили новое направление в компании – защита прав недропользователей в налоговых спорах. Наши специалисты, не побоюсь сказать, – одни из лучших по региону, если не по стране». Новое направление в ВС Консалт возглавил опытный юрист Роман Романенко. С ним мы и поговорили о том, какие претензии чаще всего предъявляет государство к добывающим компаниям и как бизнесу не пострадать в спорах с налоговиками.
Самозапреты на кредиты: новая мода или необходимость?
Иркутская область вошла в число 20 ведущих регионов по количеству самозапретов на кредиты. Всего за две недели после запуска нового сервиса через портал Госуслуги около 93 тысяч жителей Приангарья решили ограничить себя в кредитах. Интересную статистику приводит «Выберу.ру»: 21% граждан, оформивших самозапрет, планируют его снять, из них 74% были удивлены тем, что ограничение распространяется и на кредитные карты, которые они собирались оформить. О нюансах новой инициативы, её влиянии на рынок кредитования и важности для заемщиков мы поговорили с банкирами.
«Никакое счастье не длится вечно». Сергей Макшанов о трансформации бизнеса
«Режим постоянной трансформации должен стать нормой для бизнеса: никакое счастье не длится вечно», – считает управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. На ежегодной конференции «Базовые стратегии» в Иркутске, организованной компанией Clevent, эксперт рассказал о пяти проблемах российского бизнеса и ключевых задачах, которые компаниям предстоит решить в 2025-м. Как противостоять хаосу внешней среды? Почему важно расти не только в деньгах, но и в натуральных показателях? Что может стать альтернативой дорогим банковским кредитам? И зачем российским компаниям работать за рубежом? Портал SIA.RU записал ключевые тезисы.
«Рост только начинается»
«В эйфорию впадать не стоит, но и пропускать такое ралли нельзя», – так эксперты комментируют ситуацию на российском фондовом рынке. С декабря индекс Московской биржи вырос более чем на 40%. И это, по словам участников круглого стола, организованного Газетой Дело и SIA.RU, – далеко не предел. В чем причина такой впечатляющей динамики? Почему высокая ключевая ставка больше не пугает? Что будет с рынком в 2025 году? И какие инструменты стоит сегодня выбирать инвесторам, чтобы обогнать инфляцию?
«Акции позволяют обгонять инфляцию, облигации – защищают от смены курса»
Эдуард Семёнов долгое время руководил филиалом инвестиционной компании в Иркутске, а сейчас работает в частном бизнесе. На круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело, он поделился своим личным опытом инвестиций и рассказал, в какие активы предпочитает вкладываться сегодня.
Как заставить деньги работать
Ключевая ставка Центробанка по-прежнему остается на высоком уровне – как и доходность по вкладам. Впрочем, как рассказал на круглом столе, организованном Газетой Дело и порталом SIA.RU, управляющий директор по инвестициям ВТБ в Иркутской области Сергей Савин, многие клиенты понимают: даже эти ставки сегодня не всегда покрывают фактического роста цен. Какие инструменты позволяют зарабатывать больше? Правда ли, что новичкам всегда везет? И почему начинать свой путь на рынке ценных бумаг стоит с облигаций, а акции – это «история для зрелых инвесторов»?
Долгожданный разворот. Татьяна Степанова, БКС, – о поведении инвесторов и рынке, «растущем на новостях»
С начала 2025 года индекс МосБиржи показал впечатляющий рост, реагируя на постепенное улучшение внешних и внутренних факторов. Тем, кто не успел воспользоваться моментом, не стоит расстраиваться – у акций сохраняется солидный потенциал роста. Директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций» Татьяна Степанова рассказала, чего ждать от российского рынка в этом году, почему важно «быть в нем» ежедневно.
«Поезд только тронулся»
Индекс МосБиржи с декабря вырос более чем на 40%. Впрочем, по словам исполнительного директора УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольги Глызиной, это далеко не предел. «Роста, на самом деле, еще и не было. Этот «поезд» только тронулся», – говорит эксперт. Чего ждать от рынка акций в этом году? Какой стратегии придерживаться инвесторам в условиях геополитической неопределенности? Об этом эксперт рассказала на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело.
«Инвесторы выбирают недвижимость»
Марина Князева, alfa Development, – о высоком инвестиционном спросе на новостройки.
Доллар на 50 мы не ждем: эксперты прокомментировали укрепление рубля
«Рубль-доллар сейчас словно Каштанка — малейшее движение, и он уже улетел!», — шутливо заметил один из участников круглого стола, организованного изданиями SIA.RU и «Дело». Эта метафора стала лейтмотивом обсуждений, когда эксперты рассуждали о нестабильной ситуации на валютном рынке. В воздухе витают разные прогнозы: от пессимистичных до умеренно оптимистичных.
«Рынок растет, несмотря на ставки и волатильность». Эксперт – о перспективах инвестиций в России
Российская инвестиционная индустрия продолжает стремительно развиваться – несмотря на высокие процентные ставки и волатильность фондового рынка. В 2024 году активы управляющих компаний достигли внушительных 23,9 триллиона рублей, а число пайщиков перевалило за 9 миллионов. Чего ждать от рынка в 2025 году? Какие инструменты могут быть интересны инвесторам? И реально ли удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году? На вопросы Газеты Дело ответила Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске.
Как выстроить работу организации в сложные времена?
Как «не потеряться» на рынке. Глазная клиника «МедСтандарт» подтвердила соответствие международному стандарту качества
Пять лет назад в глазной клинике «МедСтандарт» начался процесс внедрения системы менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015. «Это был сложный, но стратегически правильный путь развития компании», – отмечает генеральный директор ГК «МедСтандарт», врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Новолодский. Сертификат ISO 9001:2015, полученный в 2022 году, медицинская организация неоднократно подтверждала в ходе проверок, и в этом году вновь успешно прошла аудит на соответствие системы менеджмента качества компании международному стандарту. Что значит это событие для глазной клиники и её пациентов, иркутским СМИ рассказали представители ГК «МедСтандарт» и ассоциации по сертификации «Русский регистр». Газета Дело записала основные тезисы.
«Людям интересно работать, развиваться и делать карьеру в энергетике»
Пожалуй, каждому из нас легко представить, как устроен бизнес в небольших организациях: директор, кадровик, бухгалтер, юрист и, конечно же, рабочий персонал. Один принимает на работу, второй начисляет зарплату, третий готовит соглашения и договоры. А как же наладить такие процессы, если количество сотрудников не 20, не 100 и даже не 1000, а свыше 25 тысяч? Причем живут и работают они в разных уголках страны, от Москвы до Владивостока. К примеру, в Иркутской области специалисты обеспечивают работу каскада ГЭС на Ангаре, а также свыше 10 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), ведут добычу угля.
«Первый Ленинский квартал» – лучшая новостройка Иркутской области*
Недавно в Москве подвели итоги масштабного федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2025. В числе победителей – один из жилых комплексов ГК «ДомСтрой». О значимости профессионального признания, уникальности проекта и новых планах девелопера мы побеседовали с руководителем компании Татьяной Красноштановой.
Хаос – точка бифуркации? Эксперты обсудили развитие жилого строительства в регионе
Иркутская область до 2030 года должна обеспечить ввод почти 12 млн м² жилья. И региональное правительство, и строители признают: это очень амбициозная задача, выполнить которую сложно. В моменте – из-за высокой ключевой ставки, а в перспективе – из-за дефицита тепловых и электрических мощностей. Как можно решить эту проблему, сколько времени и средств на это потребуется, обсуждали участники круглого стола «Хаос. Точка бифуркации или причина стагнации?», организованного Ассоциацией застройщиков Иркутской области в рамках Байкальской строительной недели. Мы записали ключевые тезисы развернувшейся дискуссии.
«Эпоха дешевых денег ушла, мы вернулись в жесткий рынок»
«Сегодня перед девелоперами стоит задача перестроить свои бизнес-модели под новую реальность», – считает Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой». Каким, по ее мнению, будет 2025 год для отрасли? Что ждет компании и рынок в целом? Екатерина Прядко прокомментировала нашему изданию основные тренды в жилом строительстве, о которых шла речь на Российской строительной неделе в Москве и Байкальской строительной неделе Иркутске.
«Было желание заморозить и остановить все проекты» – девелопер о строительстве жилья в Иркутске
«Мы живем в новой реальности. Пандемия коронавируса, СВО и внутренний экономический спад с высокой ключевой ставкой изменили наше будущее навсегда», – заявил в интервью SIA.RU генеральный директор ФСК «Новый Город» Дмитрий Ружников. На Байкальской строительной неделе он рассказал о состоянии строительной отрасли, поведении потребителей и решении инфраструктурных проблем в Иркутске.
«Входим в фазу медикаментозного сна» – Михаил Сигал о ситуации в строительной отрасли
«Рынок постепенно погружается в своеобразный медикаментозный сон, где высокая ключевая ставка, дорогие кредиты для застройщиков и потребителей создают дополнительные сложности», – так комментирует состояние строительной отрасли руководитель ГСК «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. В интервью SIA.RU он отметил, что в сложившихся условиях вряд ли стоит рассчитывать на яркие прорывы в ближайшие месяцы.
ИЖС под эскроу-счетами: как изменится рынок
Рынок индивидуального жилищного строительства в стране и в регионе активно развивается. И на нем, как рассказала руководитель ипотечного центра Альфа-Банка Ирина Маджара в интервью SIA.RU на Байкальской строительной неделе, ожидаются значительные изменения.
Время обновлений. Как изменился отель «Европа» в Иркутске после реновации
Если вы давно не были в отеле «Европа», то стоит точно ещё раз там побывать. Некогда одна из самых фешенебельных гостиниц Иркутска вновь решила побороться за звание самой современной и комфортной. За привычным классическим фасадом теперь скрывается абсолютно новый интерьер в стиле неоклассики. Газета Дело узнала подробности о реновации отеля.
Стильным быть не дорого, а интеллектуально. Лора Кузнецова, имиджмейкер-психолог
Продолжаем новую рубрику «ДНК стиля» с имиджмейкером-психологом Лорой Кузнецовой. В прошлом выпуске эксперт объяснила, почему стиль выгоднее трендов. Сегодня мы попросили Лору подтвердить – или опровергнуть – некоторые распространенные тезисы о стиле и деньгах.
Ключи от мечты. Компания alfa Development завершила строительство ЖК комфорт-класса «Академик»
Отличные видовые характеристики и яркие фасады с красивым остеклением, безопасный двор без машин и система «умный дом», близость природы и доступность городской инфраструктуры – ЖК «Академик» в Академгородке стал воплощением мечты о современном комфортном жилье для 488 иркутских семей. С 1 марта они начали получать ключи от новых квартир, а компания alfa Development отметила этот счастливый момент в жизни своих клиентов праздником. Каким он был – читайте в нашем репортаже.
«Работа на перспективу важнее мимолётной выгоды». Алексей Чудаков о принципах и амбициозных планах alfa Development
ЖК «Академик» – второй реализованный проект alfa Development в Иркутске. Соучредитель компании Алексей Чудаков считает, что новый жилой комплекс уже стал яркой точкой на карте Иркутска. О том, что этому способствовало, как менялась компания и сам проект за время его реализации, а также о новых целях команды alfa Development Алексей рассказал в интервью Газете Дело.
Совещание в цифре. Константин Зимин, МТС, – о новых онлайн-возможностях для бизнес-коммуникаций
Коммуникации с сотрудниками и клиентами давно перешли в цифровую среду. Как говорит Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области, региональные компании активно пользуются возможностями, которые дают российские решения. Спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций в Приангарье в 2024 году вырос на треть. Кто и почему выбирает МТС Линк для работы? Какие возможности дает онлайн-платформа предпринимателям? И как искусственный интеллект помогает проводить совещания? Подробности – в нашем материале.
В Приангарье заработал крупнейший за Уралом цех по сортировке и маркировке куриного яйца
«Все дело – в скорости принятия решения». Почему растет интерес к кредитным потребительским кооперативам
Закрыть кассовый разрыв, быстро выйти на объект, найти средства на запуск проекта – в бизнесе ситуации, когда «деньги нужны еще вчера» – не редкость. И все чаще малый и средний бизнес рассматривает различные инструменты заимствований. В том числе – кредитные потребительские кооперативы – альтернативный финансовый институт, который наравне с другими кредитными организациями может удовлетворить запросы и физлиц, и компаний. В чем особенности этого инструмента, кому он может быть полезен и как меняются условия работы КПК с заемщиками, нашему изданию рассказал Александр Юргель, управляющий КПК «ГоСотделение».
Путь премиум-шоколада. От плантации в Эквадоре – до шоу-рума в Иркутске
Уже почти пять лет Евгения Каратаева, совладелица бренда «Инжинирия» и создательница бренда «КАРАТ», занимается производством шоколада bean-to-bar – «от боба до плитки» – в Иркутске. Какой путь проходят какао-бобы от небольших фермерских плантаций в Эквадоре до полок шоу-рума в нашем сибирском городе? Как устроено производство премиального шоколада? Мы узнали подробности.
«Пришло время трансформации». Дом тканей «Колибри» открывает аутентичное пространство в центре Иркутска
Эн+ в 2024 году нарастил капитальные затраты почти на треть – до 1,88 млрд долларов
Почти триллион рублей инвестировали в Иркутскую область по итогам 2024 года
Шелеховские школьники могут поступить в университетский лицей в Краснодарском крае
ИНК утвердила стратегию социальной ответственности в регионах присутствия
Иркутская компания «СтройПроектСервис» стала официальным дилером техники SANY в России
Как рассказал нашему изданию заместитель руководителя предприятия Геннадий Войшев, такой статус даёт право продавать весь модельный ряд подъёмников SANY, заниматься поставками запасных частей и сервисным обслуживанием, а также предоставлять официальную сервисную гарантию на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Байкальская и Лермонтовская развязки: Иркутск готовится к масштабным изменениям
В Иркутске можно купить легковые авто через аккредитив — просто и безопасно
О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам во II квартале 2025 года
С апреля повысят социальные пенсии, завершится переходный период для замены иностранных водительских прав на российские без экзаменов. В мае появится реестр должников по алиментам. ИТ-специалистам дадут возможность проверить свои компетенции и получить сертификат. Об этих и других изменениях читайте в обзоре.
Первый зампред ВТБ рассказал о результатах работы в начале года и дал прогноз по смягчению ключевой ставки
За первые два месяца года Группа ВТБ заработала 77,5 млрд рублей чистой прибыли, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, что соответствует возврату на капитал 17,8%. Поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов. В то же время динамика формировалась на фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска.