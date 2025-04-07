Вышла в свет Газета Дело за апрель 2025 года

В жизни каждой компании наступают такие периоды, когда обстоятельства складываются неблагоприятным образом. Причины могут быть разные: экономические кризисы, глобальные потрясения, личные трудности руководителя. Однако именно в такие моменты надо сохранять хладнокровие, адаптироваться и находить пути решения. Мы попросили юриста, управляющего партнера Юридической компании «Бахаров и Партнеры» Артема Бахарова рассказать, каких обязательных процедур должна придерживаться любая организация в хозяйственной деятельности, а клиентов компании – поделиться своим опытом.

Пять лет назад в глазной клинике «МедСтандарт» начался процесс внедрения системы менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015. «Это был сложный, но стратегически правильный путь развития компании», – отмечает генеральный директор ГК «МедСтандарт», врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Новолодский. Сертификат ISO 9001:2015, полученный в 2022 году, медицинская организация неоднократно подтверждала в ходе проверок, и в этом году вновь успешно прошла аудит на соответствие системы менеджмента качества компании международному стандарту. Что значит это событие для глазной клиники и её пациентов, иркутским СМИ рассказали представители ГК «МедСтандарт» и ассоциации по сертификации «Русский регистр». Газета Дело записала основные тезисы.

Пожалуй, каждому из нас легко представить, как устроен бизнес в небольших организациях: директор, кадровик, бухгалтер, юрист и, конечно же, рабочий персонал. Один принимает на работу, второй начисляет зарплату, третий готовит соглашения и договоры. А как же наладить такие процессы, если количество сотрудников не 20, не 100 и даже не 1000, а свыше 25 тысяч? Причем живут и работают они в разных уголках страны, от Москвы до Владивостока. К примеру, в Иркутской области специалисты обеспечивают работу каскада ГЭС на Ангаре, а также свыше 10 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), ведут добычу угля.

Недавно в Москве подвели итоги масштабного федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2025. В числе победителей – один из жилых комплексов ГК «ДомСтрой». О значимости профессионального признания, уникальности проекта и новых планах девелопера мы побеседовали с руководителем компании Татьяной Красноштановой.

Иркутская область до 2030 года должна обеспечить ввод почти 12 млн м² жилья. И региональное правительство, и строители признают: это очень амбициозная задача, выполнить которую сложно. В моменте – из-за высокой ключевой ставки, а в перспективе – из-за дефицита тепловых и электрических мощностей. Как можно решить эту проблему, сколько времени и средств на это потребуется, обсуждали участники круглого стола «Хаос. Точка бифуркации или причина стагнации?», организованного Ассоциацией застройщиков Иркутской области в рамках Байкальской строительной недели. Мы записали ключевые тезисы развернувшейся дискуссии.

«Сегодня перед девелоперами стоит задача перестроить свои бизнес-модели под новую реальность», – считает Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой». Каким, по ее мнению, будет 2025 год для отрасли? Что ждет компании и рынок в целом? Екатерина Прядко прокомментировала нашему изданию основные тренды в жилом строительстве, о которых шла речь на Российской строительной неделе в Москве и Байкальской строительной неделе Иркутске.

«Мы живем в новой реальности. Пандемия коронавируса, СВО и внутренний экономический спад с высокой ключевой ставкой изменили наше будущее навсегда», – заявил в интервью SIA.RU генеральный директор ФСК «Новый Город» Дмитрий Ружников. На Байкальской строительной неделе он рассказал о состоянии строительной отрасли, поведении потребителей и решении инфраструктурных проблем в Иркутске.

«Рынок постепенно погружается в своеобразный медикаментозный сон, где высокая ключевая ставка, дорогие кредиты для застройщиков и потребителей создают дополнительные сложности», – так комментирует состояние строительной отрасли руководитель ГСК «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. В интервью SIA.RU он отметил, что в сложившихся условиях вряд ли стоит рассчитывать на яркие прорывы в ближайшие месяцы.

Рынок индивидуального жилищного строительства в стране и в регионе активно развивается. И на нем, как рассказала руководитель ипотечного центра Альфа-Банка Ирина Маджара в интервью SIA.RU на Байкальской строительной неделе, ожидаются значительные изменения.

Время обновлений. Как изменился отель «Европа» в Иркутске после реновации Если вы давно не были в отеле «Европа», то стоит точно ещё раз там побывать. Некогда одна из самых фешенебельных гостиниц Иркутска вновь решила побороться за звание самой современной и комфортной. За привычным классическим фасадом теперь скрывается абсолютно новый интерьер в стиле неоклассики. Газета Дело узнала подробности о реновации отеля.