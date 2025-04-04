Минфин возвращается к продаже валюты. Что это значит?

Министерство финансов России возобновляет продажу иностранной валюты и золота по бюджетному правилу спустя год перерыва.

Начиная с 7 апреля и до 12 мая, ежедневная продажа составит 1,6 миллиарда рублей. Общая сумма операций вместе с действиями Центробанка составит около 10,5 миллиардов рублей в сутки, что вдвое превышает объемы марта. Эта мера обусловлена снижением доходов от экспорта нефти и газа. В марте поступления оказались ниже плана на 65,5 миллиарда рублей из-за снижения мировых цен на нефть и сокращения объемов её добычи. Для проведения таких операций требуется одобрение премьер-министра, а средства будут взяты из резервов, накопленных ранее. Эти шаги направлены на поддержку курса рубля и соблюдение бюджетных норм.