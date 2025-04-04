Бизнес США готов занять оставленные европейцами ниши в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп выразил уверенность в готовности России и Украины к соглашению, бизнес США готов занять оставленные европейцами ниши, эксперты назвали регионы – лидеры по частоте банкротств, а в Иркутской области финансист похитил 170 млн рублей у вкладчиков. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Готовность к миру

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что, в отличие от своих европейских коллег, сможет добиться успеха в завершении конфликта на Украине. Он уверен, что президенты России и Украины к этому готовы. Он считает, что в вопросе урегулирования есть прогресс.

Свободные ниши

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что представители американского бизнес-сообщества выразили готовность занять ниши, которые оставили ушедшие с рынка России европейские компании. Подобное возможно, но «только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями, потому что, безусловно, приоритет – это российский бизнес и работа российского бизнеса», – пояснил Дмитриев.

Лидеры по банкротствам

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по частоте банкротств компаний и индивидуальных предпринимателей. Что касается ИП, то в антитопе Курганская область, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Антирейтинг по компаниям-банкротам возглавляют Кабардино-Балкария, Магаданская область и Адыгея. Реже всего фирмы рискуют обанкротиться в Чечне, ИП – в Крыму. Пик банкротств юрлиц пришелся на 2023 год: на это повлияли окончание моратория на банкротство, санкционное давление, трудности с экспортом и импортом, логистикой. На ИП, помимо прочего, снижение потребительской активности.

Развод на 170 млн рублей

В Ангарске учредитель кредитного потребительского кооператива «Европейский» и генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Сакура» стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он открыл несколько офисов в городе, где его сотрудники заключали договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты от 13 % до 24 % годовых. После этого финансист распорядился 170 млн рублей по своему усмотрению. Его ждет суд.

Паводки продолжаются

Паводковая ситуация в Иркутской области по-прежнему непростая: в частности, такая наблюдается в Боханском районе. Здесь разлилась река Тарасинка и подтопила трассу, которую частично пришлось перекрыть. Объезд организовали по маршруту Иркутск – Оса – Усть-Уда. Кроме того, подтоплено 20 участков в Хомутово и один – в поселке Жигалово.