Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения

Россия и США активно работают над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами, сообщил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ, после визита в Вашингтон,передаёт РБК.

«Мы ведем активные переговоры о восстановлении прямого авиасообщения и надеемся на прогресс в этом вопросе», — заявил Дмитриев журналистам, не уточнив конкретные сроки возобновления полетов.

27 февраля дипломатические делегации двух стран встретились в Стамбуле, где Россия инициировала диалог о возобновлении авиасообщения с США, приостановленного в 2022 году. В настоящее время американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а российским авиакомпаниям — в американское.

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон после февраля 2022 года. В ходе его визита обсуждалось восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, а также военный конфликт на Украине.