РИА Новости: Бывший глава Минздрава Иркутской области вымогал 2 млн рублей за продление полномочий главврача онкодиспансера

Ранее Якова Сандакова приговорили к 18 годам колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-глава Минздрава Приангарья Яков Сандаков приговорен к 18 годам колонии строгого режима и штрафу 80 млн руб. за коррупцию. По данным суда, он потребовал 2 млн руб. у главврача онкодиспансера за продление контракта, получив 1 млн руб. авансом. После частичной оплаты Сандаков продлил полномочия врача, но еженедельно напоминал о необходимости передать оставшийся миллион.

Также его обвиняют в получении 7 млн руб. от поставщиков за победу в аукционе на закупку эндоскопического оборудования для больниц и закупку медоборудования через аффилированную фирму по завышенной цене.

Напомним, что в конце 2023 года Сандаков заключил контракт с Вооруженными силами РФ, что приостановило апелляцию. Прокуратура настаивает на пересмотре приговора после завершения его службы.