Основатель иркутского «Фармасинтеза» возглавил топ новичков-миллиардеров Forbes

Основатель и президент иркутской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния стал самым богатым новичком среди российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes. Его капитал оценили в $2,1 млрд.

В целом в мировом рейтинге он находится на 1689-м месте. Заводы компании бизнесмена в настоящее время располагаются в Иркутске, Санкт-Петербурге, Уссурийске, Братске, Тюмени. Продуктовый портфель – более 300 наименований лекарственных препаратов и свыше 60 наименований фармсубстанций.

На данный момент группа «Фармасинтез», принадлежащая бизнесмену, является одним из крупнейших поставщиков лекарств для российских больниц. По оценкам аналитиков, ее выручка за 2024 год превысила 45 млрд рублей.

Всего число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год увеличилось со 125 до 146 человек. Прирост во многом обеспечен новыми людьми в списке – впервые в рейтинг попали сразу 15 человек.