Четыре дома охватил пожар в Приангарье: причиной стал майнинг

Пожар произошел в садоводстве «Локомотив». Пламя охватило сразу четыре дома. В одном из них занимались добычей криптовалюты. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«В доме на первом этаже и в подвальном помещении находились майнинговые машинки. Они работали круглосуточно и без присмотра. Предположительно, аварийный режим работы оборудования и электросети привел к возгоранию», – пояснили в ведомстве.

В результате пламя через кровлю распространилось на три соседних дома. Мимо проезжающий очевидец сообщил о происшествии председателю садоводства, а тот вызвал пожарных. Огонь на 137 «квадратах» ликвидировали 18 человек и пять единиц техники. Никто не пострадал.