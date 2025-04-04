Новое колесо для Братской ГЭС доставили в город по воздуху

73-тонный элемент прилетел в Иркутскую область из Сызрани.

На Братскую ГЭС прибыло новое рабочее колесо для гидроагрегата №2. Конструкцию весом 73 тонны доставили в северную столицу Приангарья на грузовом самолете Ан-124 «Руслан», который способен перевезти 120 тонн груза. Колесо на тягаче уже перевезли из аэропорта в машинный зал станции.

«Сердце» для гидроагрегата №2 изготовлено на заводе «ТяжМаш», его вес 73 тонны, а диаметр – более 5 метров. Новое колесо имеет особую конфигурацию лопастей, похожую на контур бабочки. Это уже 17-ый из 18 агрегатов, который обновляют в рамках третьего этапа программы «Новая энергия».

На станции в ближайшее время начнутся все связанные с установкой нового колеса работы. Окончание модернизации всего гидроагрегата запланировано на декабрь 2025 года.

– Замена рабочего колеса – это не только вклад в надёжность работы станции, но и повышение эффективности оборудования. Рабочие колеса на наших гидроагрегатах мы меняем впервые с момента ввода станции, и сейчас, как и 60 лет назад, мы устанавливаем самое современное оборудование. Энергетические характеристики новых гидротурбин были подтверждены в ходе модельных и натурных приемочных испытаний. Они показали, что КПД новой гидротурбины будет на 5% выше по сравнению со старыми колесами, – Стрелков Евгений Владимирович, директор Братской ГЭС.

Программа «Новая энергия» – масштабный проект по реконструкции и замене основного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ – Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Общие инвестиции в программу составляют порядка 21 млрд рублей.

Благодаря замене агрегатов увеличивается КПД, энергоэффективность, повышается надежность и мощность станции. Размер инвестиций в третий этап проекта, который завершится в следующем году, составляет 1,5 млрд рублей.