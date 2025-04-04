Владелец заводов в Иркутской области вошел в десятку самых разбогатевших миллиардеров

Forbes составил топ-10 самых разбогатевших за год миллиардеров. В него вошел Олег Дерипаска, с которым связан энергетический холдинг Эн+, включающий Братский, Иркутский и Тайшетский алюминиевые заводы, Тайшетскую анодную фабрику, Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую ГЭС и предприятия в других субъектах РФ.

Основу состояния Олега Дерипаски составляют около 45% акций группы Эн+, которая управляет активами в гидроэнергетике и долей в алюминиевой компании UC Rusal.

«В конце февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, фактически остановившиеся после введения Соединенными Штатами в 2023 году заградительных пошлин в 200%. Акции Эн+ отреагировали на это ростом», – сообщает Forbes.

Состояние в Олега Дерипаски 2025 году оценивается в $4,1 млрд. Рост за год составил 46%.

Также в топе владелец транспортного холдинга ОТЭКО Мишель Литвак, собственник Avito Иван Таврин, владелец активов компании «Эльга» Альберт Авдолян и другие.