Четверть сливочного масла в России оказалась некачественной

Возбуждены уголовные и административные дела. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги проверок Россельхознадзора.

Эксперты обнаружили, что 13,09% из 10 199 исследованных проб молока и молочных продуктов не соответствуют заявленному производителями составу. Фальшивкой чаще всего оказывалось сливочное масло (24,82%). Нарушения включали несоответствия жирности, использование жиров немолочного происхождения, добавление крахмала, соды и других незаявленных ингредиентов.

– Вопрос совершенствования механизма блокировки фальсифицированной продукции на кассах прорабатывается на различных площадках, в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, – сообщили Минэкономразвития.