В Усть-Куте стартовала программа реабилитации для ветеранов при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

В Усть-Куте при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Фонда Марины Седых стартовала программа реабилитации для ветеранов, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Проект охватывает ветеранов-участников войны, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны и бывших узников концлагерей. Инициатором программы выступил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Первые 40 человек уже начали двухнедельную программу оздоровления в санатории «Усть-Кут». Для них организовано проживание, сбалансированное питание и разнообразные медицинские процедуры, подобранные индивидуально с учетом возраста и состояния здоровья.

– Мы видим, как наши гости радуются возможности поправить здоровье и отдохнуть. Они с удовольствием принимают кислородные коктейли, посещают соляную пещеру, грязевые ванны, занимаются в спортивных залах. Для них также подготовлена культурно-массовая программа, где они общаются, заводят новые знакомства, – отметила представитель санатория «Усть-Кут» Оксана Закрышка.

Важной составляющей реабилитации является медицинское сопровождение. Специально для ветеранов в санаторий прибыла выездная бригада врачей Иркутской областной клинической больницы, в состав которой входят сосудистый хирург, травматолог-ортопед, окулист, врач УЗИ и кардиолог. ИНК и Фонд Марины Седых взяли на себя расходы по проживанию и лечению ветеранов, а также по работе врачей. Программа реабилитации продлится до конца года.

– Несмотря на возраст, многие ветераны сохраняют бодрость духа и активно участвуют в лечебном процессе, следят за здоровьем. Это вызывает искреннее восхищение, – поделилась врач-кардиолог Иркутской областной клинической больницы Ольга Кожевникова.

ИНК и Фонд Марины Седых ежегодно оказывают поддержку ветеранам. Волонтеры компании регулярно доставляют продуктовые наборы, цветы ветеранам, детям войны и труженикам тыла в Усть-Куте, Усть-Кутском районе и Иркутске. Также компания и фонд поддерживают ветеранские организации. Для жителей геронтологического центра в Марково организуются праздничные концерты и полевая кухня. В 2024 году Фонд Марины Седых также реализовал реабилитационную программу для более 1000 ветеранов БАМа.