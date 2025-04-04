Неочищенные стоки сливали в Ангару: ущерб превысил 26 млн рублей

МУП «Водоканал» уличили в сливе недостаточно очищенных стоков в реку Ангару в Иркутске. Ущерб оценили в несколько десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

«В ходе плановой проверки канализационных очистных сооружений города Иркутска, эксплуатируемых МУП «Водоканал», специалисты Службы выявили многочисленные нарушения. Главное из них – сброс недостаточно очищенных сточных вод в Ангару. Размер вреда, причиненного водному объекту, превысил 26 млн рублей», – говорится в сообщении.

Поскольку предприятие не возместило ущерб вовремя, добиваться оплаты планируется через суд.