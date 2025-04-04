«Язык – это душа народа». ИНК поддержала переиздание уникального русско-эвенкийского словаря

«Кто знает свой родной язык, тот имеет душу. Кто потерял язык – тот потерял и душу», – гласит эвенкийская мудрость. 2 апреля в Иркутске презентовали переизданный русско-эвенкийский словарь Бориса Болдырева. Поддержку проекту оказали Иркутская нефтяная компания и Благотворительный фонд Марины Седых. Чем уникально издание? Как крупный бизнес помогает сохранять культуру коренных народов? И в какой поддержке сегодня нуждаются эвенки и тофалары, проживающие в регионе? Портал SIA.RU узнал подробности.

Фото: Андрей Фёдоров

«Важно сохранять языки»

Как рассказала Нина Вейсалова, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока России по вопросам образования и языков, численность коренных народов, проживающих в нашем регионе, – эвенков и тофаларов – сокращается с каждой переписью населения. Очень важно сохранить их культуру, традиции и языки.

– Что такое язык? Язык – это базовый компонент любого народа, его мировоззрение. Эвенки говорят: «Кто потерял свой родной язык, тот потерял душу». Когда мы теряем хоть один язык редкий язык на земле, мы теряем видение, представление об этом мире. То, что составляет культурное многообразие нашей планеты. Мы не должны допустить этого.

Нина Вейсалова. Фото: Андрей Фёдоров

По мнению Нины Вейсаловой, сохранение культуры и языков малочисленных народов – это работа комплексная. Она требует активного участия не только самих представителей КМНС, но и властей и бизнеса.

– Мы нуждаемся в сторонниках, в партнерах, которые не формально и сухо подходят к вопросам поддержки, а ценят уникальную культуру, понимают и чувствуют эти небольшие по численности – но богатые душой и мировоззрением малые народы. Мы в Иркутской области можем гордиться, что хозяйствующие субъекты, которые работают на территории проживания КМНС, вкладываются в поддержку, сохранение, развитие, продвижение этой уникальной культуры.

«Помогаем не только деньгами»

Одним из таких партнеров для коренных малочисленных народов в нашем регионе уже 17 лет является Иркутская нефтяная компания. Она ведет производственную деятельность в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) – территориях, где живут эвенки. ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых регулярно поддерживают инициативы КМНС.

– Мы помогаем не только деньгами, но и создаем совместные проекты по сохранению культуры, языка. Проводим выставки, издаем книги, снимаем фильмы, познавательные ролики. К примеру, живой интерес публики вызвал проект роликов для социальных сетей «Азбука эвенков: говорим на родном языке», – рассказала Марина Седых. – Мы приняли программу по сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера на территории производственного присутствия группы компаний ИНК. Она рассчитана на четыре года.

В рамках международного десятилетия языков коренных народов при поддержке ИНК и Благотворительного фонда Марины Седых в 2025 году переиздан русско-эвенкийский словарь доктора филологических наук Бориса Болдырева.

– Словари Болдырева стали сейчас библиографической редкостью и практически недоступны ни носителям языка, ни лингвистам, – отметила Марина Седых. – Идея переиздания словаря принадлежит Игорю Витальевичу Силантьеву, директору института филологии Сибирского отделения РАН. С ним мы встретились на форуме «Дни Сибири и Арктики» в 2023 году. Тогда в диалоге и возникла идея переиздать эту редкую книгу.

«Это фундаментальная работа»

Институт филологии Сибирского отделения РАН – это единственный за Уралом академический институт, который комплексно занимается филологической проблематикой, изучает языки и фольклор коренных, в том числе малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. Директор института Игорь Силантьев рассказал, что русско-эвенкийский словарь – это авторская работа Бориса Болдырева.

– В словаре – 500 страниц и порядка 20 тысяч слов, которые даны в контексте использования. На переиздание ушло полтора года. Это очень сложный текст. Мы сразу отказались от идеи его перенабирать: таких корректоров, чтобы все выверить и не ошибиться, сегодня не найти. Решили пойти другим путем: создать так называемое факсимильное переиздание, когда типография расшивает книгу-оригинал и очень качественно – страницу за страницей – сканирует и укладывает в новый макет.

Игорь Силантьев. Фото: Андрей Фёдоров

Тираж переизданного словаря – 200 экземпляров – уже разошелся по эвенкийским школам и библиотекам. Игорь Силантьев поблагодарил Иркутскую нефтяную компанию за поддержку проекта.

– Редкий случай, когда возникает такая живая заинтересованность российского бизнеса в результатах научной деятельности, и вот это произошло. Это очень здорово.

«Приглашаем к сотрудничеству»

Поддержку КМНС оказывает и региональное правительство. Ольга Куриленкова, начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, рассказала, что в регионе действует ряд программ, направленных на обеспечение транспортной доступности, поддержку культуры КМНС.

– Аппарат губернатора Иркутской области ежегодно проводит конкурсы «Губернское собрание общественности» и конкурсный отбор по предоставлению субсидий из областного бюджета. Эти субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на реализацию социально значимых проектов, направленных на сохранение национальной самобытности Иркутской области, а также на гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений. В этом году в конкурсный отбор была включена отдельная номинация «Поддержка коренных малочисленных народов», – рассказала Ольга.

Ольга Куриленкова. Фото: Андрей Фёдоров

39000 эвенков проживают в России,

1200 – в Иркутской области,

на 100-200 человек сокращается численность эвенков в регионе с каждой переписью населения,

20000 слов включает русско-эвенкийский словарь Бориса Болдырева

200 экземпляров – составил тираж переизданного словаря.

«Эти проекты попадают в самую точку»

Как Иркутская нефтяная компания поддерживает КМНС в регионе

По словам Нины Вейсаловой, Иркутская нефтяная компания неформально подходит к поддержке коренных малочисленных народов, создает и поддерживает яркие, колоритные, нужные и полезные проекты.

– На разных международных, федеральных площадках промышленные компании рассказывают, как они помогают и содействуют КМНС. Часто можно услышать: «Приобрели 10 снегоходов, 10 бочек бензина…». Это режет слух. Разве счастье в этих десяти бочках бензина? Может быть, но ведь не только в них. Мне нравятся проекты, которые поддерживает ИНК, тем, что они действительно направлены на сами сообщества, на коренные народы. Это, может, не глобальные инициативы, но всегда искренние – они попадают в самую точку, – рассказала Нина Вейсалова.

В числе заметных проектов последних лет – эвенкийский национальный культурный центр в Катанге, фотопроект «Лица коренных народов Иркутской области», «Азбука эвенков», а также фильм «Хранители земли Катангской», который, кстати, показали и самим его героям – эвенкам.

– К сожалению, часто бывает так: авторы сделают проект под эгидой коренных народов – и исчезают, презентуют свои работы на разных площадках, а сами коренные народы остаются в стороне, – поделилась Нина Вейсалова. – Этот проект стал исключением. Авторы фильма преодолели 170 километров от райцентра до стойбища, чтобы показать свой фильм самим оленеводам. Люди, которые никогда не покидали свои родные места, родившиеся и живущие в тайге, впервые увидели себя со стороны. Это было незабываемое зрелище: стоят чумы, пасутся олени, а оленеводы сидят и смотрят фильм о себе. Такие моменты поистине бесценны!