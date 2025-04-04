Турбулентность на валютном рынке: рубль спасают барьеры и санкции

Рубль проявляет стабильность на фоне турбулентности мирового валютного рынка: потери против внебиржевого евро составили около 2% (93,2), биржевой юань вырос на 0,6% (11,58), а курс доллара от ЦБ на 4 апреля снизился на 0,2% (84,4). Это расхождение связано с динамикой USD и других резервных валют на мировой арене.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что глобальные валюты пошли в разнос после введения масштабных американских тарифов — индекс доллара DXY упал до 101 п., что является крупнейшим падением за сессию за последние 2,5 года.

Неопределенность, связанная с торговыми войнами, остается высокой, и доллар может продолжать находиться под давлением. Однако перепроданность и близость технической поддержки в DXY на уровне 100 п. могут вскоре замедлить девальвацию американской валюты.

«У рубля есть некий иммунитет к общемировым колебаниям валют. Так, возведенные еще в 2022 г. барьеры на трансграничный переток капитала ограничивают активность международных спекулянтов, а торговые санкции свели оборот между США и РФ до минимума с 1992 г. Поэтому чувствительность курса нацвалюты и низкая. Конечно, влияние на рубль может оказать негативная динамика экспортных сырьевых товаров, но это со временем и при длительном падении цен энергоносителей», – резюмируют аналитики БКС.

Внутренние факторы поддержки рубля включают возобновление Минфином продажи валюты и золота спустя 15 месяцев. Суммарно с объемом предложения валюты от ЦБ внутридневной лимит продажи с 7 апреля возрастет на 75%, до 10,5 млрд руб. в сутки. Это может компенсировать негатив от вероятного замедления притока валюты от экспортеров и оттока валюты под импорт.

Технические ориентиры курсов инвалют пока не меняются: доллар может вновь уйти за 85, евро ожидается к 94, а для юаня значатся уровни 11,65 и далее к 12. К лету возможно достижение 90 в долларе, если ЦБ решится на снижение ставки, что может негативно сказаться на национальной валюте.