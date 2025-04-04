Рекордная просрочка по ипотеке в России: 100,6 млрд рублей

На начало февраля в России зафиксирован значительный рост просрочки по ипотечным кредитам среди граждан. За месяц этот показатель увеличился на 5,7 млрд рублей, достигнув отметки в 100,6 млрд рублей — абсолютного рекорда, который не был отмечен даже в предыдущие кризисные годы, такие как 2008-й или 2022-й, сообщают "Известия".

Одновременно с этим наблюдается общее сокращение объемов выданных жилищных займов: с начала года сумма сократилась на 108 млрд рублей, составив на начало февраля 19 трлн рублей.

Центральный банк объясняет увеличение числа просрочек «вызреванием» тех ипотечных кредитов, которые были предоставлены в рамках массовых льготных программ в конце 2023-го и первой половине 2024 года. В тот период наблюдался высокий спрос на ипотеку, подогреваемый слухами о грядущих изменениях условий государственных программ. Многие заемщики надеялись на будущие возможности рефинансирования и снижение процентных ставок, однако резкое повышение ключевой ставки зимой привело к увеличению количества неплатежей.

Регулятор также отметил рост числа реструктуризаций в ипотечном портфеле, что дополнительно подтверждает сложившуюся тенденцию.