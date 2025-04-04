Общая просрочка по ипотеке в России выросла до 100,6 млрд рублей

Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Просроченная задолженность по ипотеке в России на февраль составила рекордные 100,6 млрд рублей, увеличившись за месяц на 5,7 млрд. Общий объем жилищных кредитов сократился на 108 млрд рублей и составил 19 трлн.

Просрочка выросла из-за кредитов, взятых в 2023-2024 годах, когда был высокий спрос на льготную ипотеку.

«Ипотеку брали массово не только на фоне действия льготных госпрограмм, но и в свете опережающих темпов роста заработных плат и в надежде, что они продолжат повышаться быстрее инфляции. Однако сейчас доходы начали стагнировать, а инфляция продолжила расти. Поэтому заемщикам стало не хватать денег на выплаты по ипотеке», – рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Многие заемщики не рассчитали свои возможности, особенно после повышения ставки ЦБ. Доля рисковых кредитов с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой уменьшилась после ужесточения условий, что снижает дальнейшие риски просрочки.