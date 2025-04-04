Рынок повторяет сценарий 1998 года: падение продолжается

На 11-й день падения индекс МосБиржи на открытии четверга пытался достичь отметки 3000 пунктов, достигнув максимума в 2992 пункта с приростом в 2%. Однако затем падение возобновилось, и очередная волна распродаж отбросила индекс к минимумам середины января, в район 2850 пунктов.

Причинами стали масштабное падение мировых фондовых рынков, обвал цен на нефть, слабость иностранных валют, отсутствие геополитических сигналов и ускорение инфляции. Этот набор негативных факторов не оставляет места для оптимизма.

Негативное закрытие основной сессии является технически слабым сигналом, указывающим на возможное дальнейшее падение, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Перед закрытием вечерней сессии в четверг появился геополитический позитив: спецпредставитель России Кирилл Дмитриев охарактеризовал двухдневные переговоры в США как «три шага вперед». Обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, освоения редкоземельных металлов, восстановления прямого авиасообщения и возвращения американского бизнеса в Россию. Глава РФПИ отметил стороннее противодействие процессу сближения, но прогресс есть.

Реакция рынка была незамедлительной — индекс вернулся к 2900 пунктам. Лидером последнего часа торгов стали акции Аэрофлота, подскочившие на 7%.

"Закрытие торговой недели станет показательным для рынка, — подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций. — После 11 черных дневных свечей рынок оказался крайне перепродан. В истории такая техническая комбинация встречалась лишь в кризисном 1998 году. Масштабная коррекция рынка создает интересные условия для долгосрочного инвестирования."