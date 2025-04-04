Новости

Недельные расходы россиян снизились на 393 рубля

Читайте также:

Обновление супермаркетов «Слата»: новые форматы и программы лояльности
1 апреля 2025
Формат 'у дома' меняет рынок: сокращение площадей и рост конкуренции
1 апреля 2025

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 24 по 30 марта среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 8 531 рубль.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю сократился на 393 руб. или на 4,6%. Значение Индекса ИПА составило 291,9%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 583 руб. или на 7,3%.

«Возможно, в текущей неделе наблюдается тенденция к более частому выбору альтернативных форм питания в кафе, ресторанах и т.д. Также сдача отчетности за квартал уже завершена, что может способствовать росту сбережений и снижению потребительских расходов», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1641)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес