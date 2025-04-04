Нефть падает: Brent ниже $66 — новые минимумы

Падение цен на нефть сорта Brent продолжилось — стоимость опустилась ниже отметки в $66 за баррель, потеряв свыше 6%.

Основные причины давления на котировки — опасения замедления роста глобальной экономики на фоне обострения торговых конфликтов. В среду президент США Дональд Трамп заявил о введении взаимных тарифов против ряда стран, включая 185 государств. В ответ Китай поднял пошлины на американские товары на 34%.

Дополнительный негатив внесла неожиданная новость от ОПЕК+: организация решила утроить увеличение добычи нефти, превысив ранее согласованные планы. С мая добыча будет увеличена на 411 тысяч баррелей в сутки.

Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозируют возможный избыток предложения нефти на мировом рынке во второй половине 2025 года и первой половине 2026 года.