Торговые войны обостряются: Китай вводит 34%-е пошлины на товары из США

Китайские власти объявили о введении новых пошлин на импорт товаров из США в размере 34%, согласно заявлению комиссии по тарифам Государственного совета КНР. Новые тарифы начнут действовать с 10 апреля.

Комиссия подчеркнула, что эти меры являются ответной реакцией на предыдущие шаги США, назвав действия американской стороны нарушением международных норм торговли и серьезным ударом по интересам Китая, характеризуя их как пример «односторонних угроз».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных» пошлин против ряда стран, среди которых оказались 185 государств. Базовая ставка составляет 10%, однако для некоторых стран она была рассчитана отдельно исходя из размера торгового дефицита между ними и Соединенными Штатами. Для Китая этот показатель составил 34%.