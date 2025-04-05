Обшивку фюзеляжа для иркутских самолетов МС-21 будут собирать в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина в рамках организации серийного производства нового российского пассажирского лайнера МС-21 будет изготавливать обшивки отсека фюзеляжа – предприятию передан объем в 16 единиц. Раньше эти детали выпускал ульяновский «Авиастар», сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

Сложность освоения производства крупногабаритных обшивок фюзеляжа связана с их уникальностью. Требования к качеству обшивок очень высокие. Их выполнение возможно обеспечить только обтяжкой по управляющей программе. Ее разработка может занять до трех месяцев с последующей отработкой и корректировкой: необходимо было 16 таких программ.

Трудность в освоении процесса формообразования заготовок обшивок МС-21 заключалась в том, что КнААЗ и «Авиастар» используют разные по кинематике прессы, однако эти препятствия удалось преодолеть и наладить производство комплектующих для МС-21, которые собирают на Иркутском авиазаводе.