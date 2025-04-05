Первый трехэтажный детский сад построили в Иркутске

В микрорайоне Нижняя Лисиха впервые в Иркутске построили трехэтажное здание для нужд детского сада. В нем будет располагаться учреждение № 20 «Росинка», рассказали в пресс-службе мэрии.

Объект рассчитан на 150 детей. Здесь размещены шесть групп с игровым оборудованием, в том числе одна – для детей до 3 лет. Есть кабинеты логопеда, психолога, экспериментирования и конструирования, просторные музыкальный и спортивный залы, оснащенные наглядными пособиями, инструментами и интерактивной техникой, ИЗО-студия, шахматный кружок, а также СТЕМ-лаборатория. В ближайшее время здесь планируют открыть гончарный кружок.

Медицинский и пищевой блоки оснащены всем необходимым, прачечная и комнаты для отдыха персонала. Для их удобства также построен бельепровод и служебный лифт. В раздевалках для детей есть специальные сушильные шкафы для верхней одежды.

Благоустроена территория: установлено игровое оборудование, теневые навесы, спортивная площадка. Безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения, кодовые замки и пост охраны.