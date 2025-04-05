Ущерб от подтоплений оценят в Хомутово

Село Хомутово в Иркутском районе в этом году оказалось в эпицентре паводка – до сих пор здесь остаются подтопленными 17 участков. Планируется подсчитать ущерб людям, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Поручил проинспектировать территории, которые попали в зону риска, определить, как максимально эффективно отвести воду от домов. Пострадавшие не должны оставаться наедине со своей бедой, в Хомутово уже идет оценка ущерба», – отметил глава региона.

Также остается подтопленным участок дороги в Куйтунском районе. Дано поручение проинспектировать территории, которые попали в зону риска, определить, как максимально эффективно отвести воду от домов.

С 7 апреля в паводкоопасные муниципальные образования будут направлены межведомственные оперативные группы.