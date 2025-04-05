Иркутская студентка отдала мошенникам наследство, оставленное бабушкой

В Иркутске 18-летняя студентка стала жертвой мошенников. Она отдала им крупную сумму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как установили полицейские, в мессенджере девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником почты. Мужчина сообщил, что на ее имя пришло письмо, и попросил назвать код для его получения. На самом деле на телефон был отправлен пароль от «Госуслуг». Иркутянка распознала афериста и прекратила диалог, а также сменила пароль от профиля.

Спустя время с ней связался лжесотрудник службы по надзору в сфере связи и информационных технологий. Собеседник расспрашивал жертву о балансе на банковских счетах. Он предупредил об угрозе хищения сбережений с карты и попросил дождаться звонка от «сотрудника банка».

Далее 18-летней студентке поступил звонок от псевдобанкира. Мошенница стала убеждать иркутянку перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая доверилась, выполнила инструкции специалиста и перечислила оставленное от бабушки наследство – 1,2 млн рублей – по продиктованным реквизитам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.