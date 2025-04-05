Автобус с 20 пассажирами столкнулся с иномаркой в Братске

ДТП произошло в Братске на улице Крупской в жилом районе Центральный. Столкнулись «ПАЗ» и автомобиль Hyundai Solaris, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован. В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров. По имеющимся сведениям, никто из них не пострадал», – говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу имеющему преимущество в движении автобусу, который двигался по главной.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, дается правовая оценка действиям предполагаемого виновника ДТП.