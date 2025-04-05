Более 2 млрд рублей получат аграрии Иркутской области в этом году от государства

В этом году аграрии Иркутской области получат более 2 млрд рублей государственной поддержки. Часть средств уже выделена, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В текущем году Минсельхозом России поставлена задача по доведению сельхозтоваропроизводителям Приангарья до 1 мая субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона и развитие малых форм хозяйствования в размере 190,2 млн рублей. Мы постарались организовать работу так, чтобы аграрии как можно раньше начали получать средства государственной поддержки и уже до 1 апреля довели до получателей 157,4 млн рублей или 82,8% от плана», – пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

До конца апреля планируем выплатить еще 83,2 млн рублей. При этом общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на поддержку по данным направлениям в этом году составляет 553,1 млн рублей.

Кроме того, идет отбор заявок от сельхозтоваропроизводителей на предоставление субсидий на приобретение техники и оборудования, поддержку малых форм хозяйствования, отрасли растениеводства и аквакультуры. На указанные цели в областном бюджете предусмотрено 1,8 млрд рублей.