Ураган налетел на Иркутскую область: горят дома, срывает крыши, падают столбы и деревья

На Иркутскую область налетел ураганный ветер. Из-за него дома в нескольких населенных пунктах охватили пожары. Также наблюдаются иные неблагоприятные явления. Подробности об обстановке рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома. Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришел в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов», – отметил глава региона.

Прямо сейчас порывы достигают 25 м/с. Ураган уже успел накрыть Тайшет, Тулун, Чуну. В частности, в Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших людях пока нет. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку. После того, как ветер утихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб.

В Чунском муниципальном округе также сообщают о падении опор, с некоторых зданий сорвало кровлю. В Тулуне отключена линия электропередач. Оперативные службы отрабатывают поступающие сигналы.

Ночью на 6 апреля и завтра днем также ожидается сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег. Жителей просят не покидать здания без особой необходимости – это может быть опасно.