Нефть и рубль тянут рынок вниз: геополитика не помогает

Российский рынок акций в пятницу, 4 апреля, обновил трехмесячный минимум, закрыв основную сессию с потерей более 2,5% на уровне 2781 пункта. На вечерней сессии падение продолжилось, и индекс приблизился к значимой поддержке на уровне 2744 пункта. Впервые в истории фондовый индикатор завершил в минусе тринадцатую сессию подряд.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что одной из основных причин слабости российского рынка мог стать сырьевой фактор. Нефть дешевела третий день подряд и обновила четырехлетний минимум. Ситуация для многих акций усугубляется завышенным курсом рубля, хотя в пятницу он заметно снизился.

Геополитический фактор не добавляет оптимизма, особенно на фоне ухудшения конъюнктуры сырьевого рынка. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор лидеров РФ и США пока не планируется.

Объем торгов основной сессии (149,3 млрд руб.) вновь увеличился, что является негативным сигналом. Всплеск торговой активности на падающем рынке свидетельствует о вовлечении в распродажи все большего числа участников, что повышает риски сохранения нисходящей динамики на краткосрочном горизонте.