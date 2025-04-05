В Иркутске начали ремонтировать дороги большими асфальтовыми картами

МУП «Иркутскавтодор» приступило к ремонту дорог большими асфальтовыми картами. Такие мероприятия уже состоялись на улицах Розы Люксембург и Лермонтова, рассказали в пресс-службы мэрии.

Этот метод позволяет охватить участок дорожного полотна шириной в несколько метров. Специалисты размечают область повреждения, а затем вырезают верхний слой асфальта. После наносится битумная эмульсия и укладывается новый материал.

В настоящее время на улицах Гоголя, Карла Маркса, Рабочая выполняются подготовительные работы – фрезерование. После них будет проведено асфальтирование.

Всего в 2025 году большими картами отремонтируют более 100 тысяч кв. метров дорожного покрытия.