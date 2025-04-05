Зеленский сорвал сделку: глава Минфина США о переговорах

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал "самую простую сделку в мире". Зеленский был готов подписать соглашение по ресурсам с США, которое было частью мирного плана по Украине, но в итоге не сделал этого, сообщает РБК.

Бессент рассказал, что президент США Дональд Трамп поручил ему возглавить экономическое соглашение, которое должно было углубить партнерство США и Украины, послать сигнал России о поддержке Украины и продемонстрировать американскому народу экономическую заинтересованность.

12 февраля, во время визита в Киев, Зеленский был готов подписать соглашение, но отложил это до Мюнхенской конференции по безопасности. Однако он так и не подписал его, что вызвало перепалки и просьбы приехать в Белый дом для заключения сделки.

«Потом он попал в Овальный кабинет и все разрушил. Казалось бы, это должно было быть самой простой вещью в мире. Ему нужно было прийти, провести пресс-конференцию. У нас должен был быть приватный ланч», – отметил Бессент.

Бессент привез в Киев черновик соглашения о доступе к редкоземельным металлам на $500 млрд в обмен на американскую помощь. После визита Зеленского в Белый дом и разногласий с Трампом переговоры были приостановлены. В марте США предложили Украине новый вариант соглашения, схожий с отвергнутым ранее, но Зеленский отказался признавать долг за оказанную военную помощь.