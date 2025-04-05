Из-за урагана экстренные службы работают в режиме повышенной готовности в Приангарье

На Иркутскую область налетел ураган. Из-за него экстренные службы перешли на работу в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Контроль за сложившейся ситуацией в Тайшетском и Нижнеудинском районах вместе с другими экстренными службами осуществляют сотрудники полиции.Неблагоприятная обстановка также в Тулунском и Чунском районах», – говорится в сообщении.

Правоохранители обеспечивают правопорядок и помогают гражданам. Проводятся патрулирование, разъяснительные беседы.

Согласно прогнозам, непогода будет наблюдаться ближайшие ночь и грядущий день. Возможны сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег.