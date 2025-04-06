Сгорели школа, дома, водонапорная башня: глава Приангарья рассказал о последствиях урагана

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось в Иркутской области. По его итогам губернатор Игорь Кобзев рассказал о последствиях сильного ветра, которые удалось зафиксировать.

В Нижнеудинский районе, по предварительным данным, в результате пожаров сгорели 11 домов. В поселке Подгорный пламя уничтожило водонапорную башню. В cеле Чехово сгорели семь жилых домов, начальная школа, столовая. Организован сбор гуманитарной помощи, одеял, средств первой необходимости. Завтра доставят сухпайки. Решается вопрос об организации обучения детей.

В Тайшетском районе сорваны крыши с 10 зданий, повалены ограждения и деревья. Произошли техногенные пожары. Погибших и пострадавших нет. Также зафиксированы возгорания в Тулунском, Усольском и Братском районах. Информация о количестве уточняется.

Формируются межмуниципальные комиссии по восстановлению инфраструктуры. Поручено уточнить причины ЧП и степень повреждения жилья и инфраструктуры.