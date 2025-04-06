Более 400 домов в Иркутской области остались без света из-за урагана

Мощный ветер продолжает бушевать в Иркутской области. Из-за него сотни домов остались без света, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно отключены от электроснабжения более 420 домов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах, Чунском округе», – пояснил глава региона.

Он добавил, что сделали это принудительно ради безопасности жителей.

Зафиксированы и повреждения: из-за мощного ветра повалило деревья, сорвало крыши, а также пожар уничтожил дома.