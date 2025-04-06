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Илон Маск: остановите конфликт на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает агентство «РИА Новости». Маск заявил, что те, кто поддерживает продолжение военных действий, являются "лицемерами и лжецами".

"У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе итальянской партии "Лига" в во Флоренции.

В конце марта президент США Дональд Трамп пригрозил введением "вторичных пошлин" на российскую нефть, если Россия будет препятствовать заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил недовольство позицией обеих сторон — Москвы и Киева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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