5,6 млрд рублей заморожены судом по делу «Роснано» против Чубайса

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса и ещё семерых фигурантов дела на сумму 5,6 миллиарда рублей по заявлению «Роснано», ранее возглавляемой Чубайсом.

Судебный акт предписал взыскание солидарной задолженности в размере 3,9 миллиарда рублей и эквивалент 20,45 миллиона долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день выполнения решения.

Среди остальных ответчиков: Юрий Удальцов, Олег Киселёв, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин — все бывшие сотрудники и руководители структур «Роснано».