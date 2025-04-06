Трамп: Китай больше страдает от пошлин, чем США

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины наносят Китаю больший ущерб, чем Соединенным Штатам. Об этом он сообщил через свою страницу в социальной сети Truth Social, передаёт "Ведомости".

Трамп подчеркнул, что многие государства раньше относились к США несправедливо. По его мнению, предыдущая экономическая политика была «некомпетентной и слабой». Нынешняя стратегия, напротив, привлекла в американскую экономику инвестиции на сумму $5 триллионов.

«Мы переживаем настоящую экономическую революцию, и победа близка. Будьте готовы к трудностям, но итог будет исторически значимым. Мы вернем Америке былое величие», — добавил глава Белого дома.

2 апреля Трамп анонсировал введение тарифов для 183 стран и территорий. Он обвиняет торговые партнеры США в нарушениях принципов свободной торговли и использовании нерыночных методов. С 5 апреля начнет действовать базовая ставка в 10%, а с 9 апреля — повышенные тарифы для отдельных стран. Кроме того, введен 25%-ный сбор на импорт автомобилей.

В ответ Министерство торговли Китая 4 апреля объявило о введении встречных пошлин в размере 34% на товары из США.